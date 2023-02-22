Ojonugwa Adejoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ojonugwa Adejoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ojonugwa Adejoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ojonugwa Adejoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ojonugwa Adejoh 2 Mayıs 1999 tarihinde Yobe şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ojonugwa Adejoh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Ojonugwa Adejoh'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ojonugwa Adejoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ojonugwa Adejoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Abia Warriors
Ojonugwa Adejoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ojonugwa Adejoh şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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