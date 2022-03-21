Ok Meydanı ne demek, TDK'ya göre Ok Meydanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ok meydanı ne demek? Ok meydanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ok meydanı kelimesi. Peki ok meydanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ok meydanı nedir, ok meydanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OK MEYDANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ok meydanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ok meydanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ok atma ustalığı edinilen veya ok atma yarışı yapılan alan



OK MEYDANI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ok meydanında buhurdan yakmak

