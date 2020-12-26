Okan Bayülgen kimdir? Kaç yaşında? Yaptığı şov programları ile adından söz ettiren sivri dilli şovmen Okan Bayülgen bugün İbo Show'un konukları arasında yer alıyor. Peki Okan Bayülgen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Okan Bayülgen kızı İstanbul kaç yaşında?

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 23 Mart 1964

Nereli: İstanbul

Kaç Yaşında: 56 Yaşında

Boyu: 1,68 cm

Kilosu: 64 kg

Burcu: Koç

Mesleği: Showmen, oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçı

Okan Bayülgen’in Biyografisi:

Okan Bayülgen’in, babası Albay Hamid Bey’in oğlu hukuk ve gazetecilik eğitimi almış olan Ümit Bayülgen ve annesi ressam olan Ayla Hanımın oğlu olarak 23 Mart 1964 yılında İstanbul- Cihangir’de doğdu. Bayülgen’in tam adı Kaan Okan Bayülgen’dir. Anne ve babası 1970'te boşandı ardından annesi İsmet Görgün ile evlendi. İsmet Görgün Okan Bayülgen’i nüfusuna geçirmek isteyince soyadı farkında olmadan Görgün olarak değişti fakat kendi isteğiyle mahkemeye başvurarak kendi babasının soyadını tekrar aldı. Ayrıca babası da ikinci defa evlenmiştir ve Okan Bayülgen'in, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi olmuştur.

Eğitimi:

Okan Bayülgen, İstanbul Göztepe’de Taş Mektep isimli okulda yatılı olarak başladı. Daha sonra Şişli 19 Mayıs İlkokulu'ndan mezun olup Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine Galatasaray Lisesinde devam etti. Daha sonra annesi Ayla Görgün; onu Bodrum'a, yanına çağırdı ve i'ndeki altı yılından sonra Bodrum Lisesi'ne kaydoldu.

Fakat oradan da Şişli Lisesi'ne geçen Bayülgen 1984 yılında buradan mezun olarak lise öğrenimini tamamladı.

1984 yılında fotoğraf eğitimi için Fransa'ya giderek Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'nde hukuk okumaya başlasa da fikir değiştirerek aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçiş yaptı. Ekonomi eğitimini de yarıda bırakan Bayülgen, ardından Türkiye'ye dönerek Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü sınavlarında başarı gösterdi ve buradaki eğitimine başladı. 1989'da mezun olarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparak eğitimini tamamladı.

Kariyeri:

Bayülgen televizyona ilk olarak Satel TV'de klipler sunarak başladı, ardından Atv ‘de gece yarısında yayına başlayan Gece Kuşu adlı farklı programı ile adını duyurdu. Gece Kuşunun ardından gece yarısı şovu tarzını 100 gece boyunca Televizyon Çocuğu ile devam ettirdi.

İki yıl aradan sonra ATV`de sadece 13 bölüm süren Utanmaz Adam dizisinde rol almıştır. Kanal D ekranlarında cumartesi geceleri sunduğu Zaga ile geri döndü. Zaga programı ile televizyonculuk hayatındaki uzun soluklu ve yeni bir anlayışın ürünü özgün bir program olarak kendine kemik bir izleyici kitlesi oluşturmuştur.

2004'te izleyicilerin de stüdyo konuğu olarak katılabildiği Herkes Bunu Konuşuyor ile perşembe geceleri yeniden akranlara çıktı.

Haber Makinası isimli gündemdeki haberleri ekrana getirdiği programı ile 2006’da CNN Türk'te Saba Tümer ile birlikte sundu, 2007 yılında da NTV'de Bu Sizi İlgilendiriyor adlı siyasi ağırlıklı başarılı bir program ile karşımızdaydı.



2008'de de Okan Bayülgen Sade Vatandaş programına başlayan Bayülgen, 2005 yayın döneminde Televizyon Makinası programı ile Hakkı Devrim ile beraberdi. Ardından programın adını Makina olarak değiştirdi ve süresini uzatmayı tercih etti.

Özel yaşamı:

Okan Bayülgen, ilk evliliğini 19 yaşındayken tanışmalarından 13 gün sonra Fransız bir hanımla yaptı. Evlilikleri kısa sürdü ve ayrıldılar. Ardından Reklamcı Gaye Hanım'la yaptığı evlilikte uzun sürmedi. Üçüncü evliliğini ise 1996'de oyuncu Zeyno Gönenç'le yaptı ve 1998 de boşandı. 2009'da Şirin Ediger'le dördüncü kere evlenen Bayülgen’in bu evliliğinden İstanbul adını verdikleri bir kızları oldu ve çift, 2014'te boşandı