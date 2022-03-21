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Okapi ne demek, TDK'ya göre Okapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Okapi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Okapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Okapi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Okapi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Okapi ne demek, TDK'ya göre Okapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Okapi ne demek? Okapi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi okapi kelimesi. Peki okapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre okapi nedir, okapi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OKAPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Okapi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Okapi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre okapi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geviş getirenlerden, Kongo'da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)

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