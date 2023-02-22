Okechukwu Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okechukwu Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okechukwu Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Okechukwu Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Okechukwu Johnson 20 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Okechukwu Johnson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Okechukwu Johnson'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Okechukwu Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Okechukwu Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Okechukwu Johnson şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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