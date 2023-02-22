Okechukwu Olisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okechukwu Olisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okechukwu Olisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Okechukwu Olisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Okechukwu Olisa 25 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Okechukwu Olisa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okechukwu Olisa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Okechukwu Olisa'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Okechukwu Olisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Okechukwu Olisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ocak 2023 yılında Remo Stars FC
Okechukwu Olisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Okechukwu Olisa şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.