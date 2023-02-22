Okechukwu Olisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okechukwu Olisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Okechukwu Olisa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Okechukwu Olisa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.