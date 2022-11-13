Ökelik isminin anlamı nedir, Ökelik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ökelik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ökelik ismi ne demek, Ökelik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ökelik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Ökelik İsminin anlamı nedir? TDK Ökelik anlamı:

Ökelik ismi Türk Dil Kurumunda Akıllılık, bilgelik olarak tanımlandırılmıştır.

Ökelik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ökelir ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Ökelik isminin kökeni:

Ökelik ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Ökelik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Ökelik isminin rengi:

Barut

Ökelik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Ökelik isminin Harf Analizi Nedir ?

Ökelik ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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Ö : Azimli/bencil

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Ökelik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ökelik ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ö : 19

K : 14

E : 6

L : 15

İ : 12

K : 14

= 80 – Ökelik İsminin Numeroloji Toplamı 80’dir.

Ökelik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ökelik ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ökelik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ö: 6 K: 2 E: 5 L: 3 İ: 9 K: 2 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Ökelik isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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