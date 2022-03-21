Okkalı ne demek, TDK'ya göre Okkalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Okkalı ne demek? Okkalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi okkalı kelimesi. Peki okkalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre okkalı nedir, okkalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OKKALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Okkalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre okkalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kiloca fazla olan, ağır çeken

- Çok, fazla

- Ağır, şiddetli



OKKALI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ablak yüzlü, okkalı bir adamdı nazır hazretleri.

- Müfettiş Bey, öncekilerden çok daha okkalı bir yudum içti.

- Önce Bekir'in omzuna okkalı bir sille indirdi.



OKKALI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- okkalı kahve

