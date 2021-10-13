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Oklu Kirpi ne demek, TDK'ya göre Oklu Kirpi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Oklu Kirpi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Oklu Kirpi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Oklu Kirpi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Oklu Kirpi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Oklu Kirpi ne demek, TDK'ya göre Oklu Kirpi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oklu kirpi ne demek? Oklu kirpi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oklu kirpi kelimesi. Peki oklu kirpi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oklu kirpi nedir, oklu kirpi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OKLU KİRPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oklu kirpi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre oklu kirpi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kemirgenlerden, kirpiye benzeyen, uzun dikenleri olan bir hayvan (Hystrix cristatus)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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