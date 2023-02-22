Okozi Efe Prosper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okozi Efe Prosper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okozi Efe Prosper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Okozi Efe Prosper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Okozi Efe Prosper 4 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Okozi Efe Prosper Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okozi Efe Prosper, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Okozi Efe Prosper'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Okozi Efe Prosper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Okozi Efe Prosper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Okozi Efe Prosper şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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