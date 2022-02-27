Oksidiyon Taşı ne demek, TDK'ya göre Oksidiyon Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oksidiyon taşı ne demek? Oksidiyon taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oksidiyon taşı kelimesi. Peki oksidiyon taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oksidiyon taşı nedir, oksidiyon taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OKSİDİYON TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oksidiyon taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre oksidiyon taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oltu taşı

