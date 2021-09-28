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Oksimoron ne demek, TDK'ya göre Oksimoron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Oksimoron kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Oksimoron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Oksimoron nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Oksimoron kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Oksimoron ne demek, TDK'ya göre Oksimoron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oksimoron ne demek? Oksimoron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oksimoron kelimesi. Peki oksimoron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oksimoron nedir, oksimoron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Oksimoron kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Oksimoron kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

OKSİMORON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oksimoron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Oksimoron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oksimoron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması

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