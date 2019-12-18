Öksürük için ne yapmalı? Ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? Bitkisel çözümler neler?

Kış aylarının gelmesiyle öksürük için çözümler araştırılmaya başlandı. Peki Öksürük için ne yapmalı? Ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? Bitkisel çözümler nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÖKSÜRÜK İÇİN NE YAPMALI?

Buharlı duşlar, sıcak çaylar ya da pastiller size yardımcı olmadığında, öksürüğü hafifletmek için doktorun önerdiği çeşitli ilaçlara kullanılabilir. Tedavide reçete edilebilen ilaçlardan bazıları şunları içerir;

Dekonjestanlar: Bu grup ilaçlar şişmiş burun dokusunu küçülterek ve mukus üretimini azaltarak burun tıkanıklığının giderilmesine ve akciğerlerdeki balgamın kurtulmasına yardımcı olur. Böylece aşırı balgamdan kaynaklanan öksürüğün kontrolünde etkilidir.

Balgam sökücü ilaçlar: Balgamın atılmasını kolaylaştırarak öksürüğü hafifletir.

Öksürük baskılayıcıları ilaçlar: Göğüs ağrısına yol açacak kadar şiddetli öksürük durumunda dekstrometorfan gibi öksürük kesici bir ilaç önerilebilir.

Alerjik öksürükte antihistaminik grubu ilaçlar yardımcı olabilir.

Astıma bağlı öksürük varsa tedavide astım ilaçları kullanılır.

Öksürükten kurtulmak, öksürüğe sebep olan hastalıkların saptanarak, tedavi edilmesi ile mümkündür. Öksürüğe neden olan en önemli durumun solunum yolu enfeksiyonları olduğu düşünülürse, bu hastalıklardan korunmak öksürük için de bir önlem olacaktır. Bunun için;

Düzenli ve dengeli beslenmek, özellikle kış aylarında yeterli C vitamini almak

Her türlü tozlu ve kirli ortamdan uzak durmak

Vücut direncini korumak için düzenli spor veya yürüyüş yapmak,

Halsiz veya yorgun düşmemek için uyku sürelerine dikkat etmek ve vücudu dinlendirmek,

Bol sıvı almak gerekmektedir.

Ayrıca öksürüğün en yaygın nedeni olan sigaradan uzak bir yaşam sürmek, hem öksürükten hem de birçok ciddi sağlık sorunlarından korunmada en önemli önlemdir.

Öksürükleri yumuşatmak için, sütün içerisine bal karıştırmak veya balın içerisine karabiber atmak da yararlı olabilir. Bunun yanında, en etkili öksürük şurubunun günde 2-2,5 lt su tüketimi olduğu unutulmamalıdır.

Doktora danışılmadan öksürük şurubu kullanılmamalıdır. Kuru bir öksürükte, öksürük söktürücü şurup kullanımı öksürüğün şiddetinin artmasına neden olabilir. Veya balgam çıkarması gereken bir öksürükte, öksürük kesici şuruplar balgam çıkmasına engel olabilir.

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Özellikle sonbahar ve kış aylarında en sık rastlanan sağlık sorunlarından olan öksürük soğuk algınlığı, grip, alerji ve kirlilik gibi nedenlerin yanı sıra nefes borusuna kaçan yabancı bir maddeyi vücuttan atmak için oluşan reflekstir.

Sigara kullanımı, solunum yolu alerjisi, geniz akıntısı, duman, aşırı sıcak/soğuk yiyecek/içecek tüketimi, astım, nemsiz ortam, tiroit bezi iltihabı, akciğer kanseri, koah gibi hastalıklar öksürüğe neden olur.

Bronşit ve bronş kanseri

Bronşitin neden olduğu öksürük alt solunum yolları ve akciğerde bulunan enfeksiyondan dolayı ortaya çıkar ve genellikle balgamlıdır. Öksürük yoğun ve şiddetli olur. Daha çok soğuk algınlığının sebep olduğu bu tarz öksürük için iltihaplanmanın tedavi edilmesi gerekir fakat iltihap tedavi edilse de kuru öksürük bir süre daha devam edebilir. Bronşitte balgam genellikle şeffaf veya sarı renklidir. Fakat bazı durumlarda sarı, sarımsı, gri veya yeşil renkli balgam zatürre veya akciğer apsesi habercisi olabilir. Bu yönde şikayetleri olanlar öksürüğe ne iyi gelir sorusunun cevabını Göğüs Hastalıkları Bölümü doktorları yanıtlayabilir. Eğer sigara içiyorsanız ve sabahın erken saatlerinde sıklıkla balgamsız bir öksürüğünüz var ise bu ciddiye alınması gereken bir öksürüktür. Böyle durumlarda bronşit ve bronş kanseri riski göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer ciddi bir rahatsızlık durumu yok ise bu tarz bir öksürüğe ne iyi gelir sorusunun cevabı ise sigarayı bırakmak şeklinde açıklayabiliriz. Bunun için Akupunktur Bölümü sigarayı bırakmak isteyen kişilerin sigara kokusuna bir tiksinti oluşturmasına ve sigarayı bırakmasına yardımcı olmaktadır.

Mide hastalıkları

Yemeklerden sonra göğüs kemiği altında, mideden boğaza doğru yükselen bir yanma hissi ile birlikte öksürük ortaya çıkıyorsa, gastroözefageal reflü nedenli olabilir. Mide rahatsızlığı olan kişilerde öksürük ayrıca sırt üstü yatar pozisyonda artar. Böyle bir şikayetiniz var ise Gastroenteroloji Bölümü’nü ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Astım

Astım, öksürüğü genellikle gece sabaha karşı kronik ve inatçı bir öksürük olarak kendini göstermektedir ve yaş olmasına rağmen genellikle balgam çıkarmak zordur. Astım rahatsızlığı olanlarda öksürük ile beraber nefes darlığı ve göğüs tıkanıklığı görülmektedir. Eğer bu şikayetleriniz varsa, öksürük giderek artış göstereceği için astımda öksürüğe ne iyi gelir sorusunun yanıtlanması önemlidir. Bu sebeple bir an önce Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden randevunuzu almayı ihmal etmeyin.



Kalp Hastalıkları

Öksürük genellikle yatınca ortaya çıkıyor, ayakta ve otururken hafifliyorsa gizli kalp yetmezliğine işaret edebilir. Özellikle uyurken başlar ve öksürük ile birlikte nefes darlığı da görülür. Bazı durumlarda bu öksürük ile hafif kanlı balgam da görülebilir. Kalp yetmezliğinde ilaç tedavisi genellikle öksürüğe ne iyi gelir sorusuna yanıt olur. Fakat kalp yetmezliğini işaret eden bulgularınız varsa en kısa sürede Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nden randevu almalısınız.

Alerji

Alerjik durumlar hapşırma, akıntı, göz sulanması ve kaşıntının yanı sıra rahatsız edici öksürüğü de sebep olabilir. Alerjik öksürük genellikle boğazın arkasına akan balgamdan kaynaklanır. Rahatsız edici olabilen bu öksürüğe ne iyi gelir sorusu alerjinizin sebebine göre değişmektedir. Alerjinizin sebebini öğrenmek için Cilt Sağlığı Merkezi’ne yapılan alerji testleri tanı koymada yeterli olacaktır. Alerjinin sebebi bulunduktan sonra öksürüğe ne iyi gelir sorusu, alerjinizin çeşidine göre yanıtlanır. Eğer polen alerjiniz varsa, mevsimsel olarak tekrar eden bu alerjiden sakınmak için polenlerin yoğun olduğu dönemlerde dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Sigara, güçlü koku ve dumanlardan uzak durun. Evinizdeki alerjenleri azaltın, sıklıkla halılarınızı süpürün ve evde toz olmamasına dikkat edin.

KOAH

KOAH, akciğerdeki hava yollarının daralmasından kaynaklanan kronik bir hastalıktır. Sigara içen çoğu kişi, öksürük ve balgam şikayetlerini sigaraya bağlayıp geçiştirdikleri için, ilerleyen seviyelerde ölümcül olabilen KOAH hastalığı tanısında geç kalınabilmektedir. KOAH hastalığı beraberinde uyku apnesi, diyabet, koroner kalp hastalıkları gibi birçok hastalığın da gelişmesine sebep olmaktadır. Erken tanı ile ortadan kaldırılabilen bu hastalığın teşhisinde 40 yaşın üstündeki kişilerin her yıl soluk testi yaptırmasında fayda vardır. Peki KOAH’dan kaynaklanan öksürüğe ne iyi gelir? KOAH’nın en büyük sebeplerinden olan sigaranın mutlaka bırakılması gerekir. Aynı şekilde hava kirliliği ve egzoz dumanları da çok etkilidir. KOAH hastalığında tedavi olmadan öksürüğün kesilmesi ise çok sakıncalıdır.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük yabancı partiküllerin, mikropların, tahriş edici maddelerin, sıvıların ve mukusun boğaz ve solunum pasajından temizlenmesini sağlayan istemli veya istemsiz bir mekanizmadır. Akut, subakut ya da kronik olmak üzere farklı şekillerde görülebilir. Genel olarak üç haftadan kısa sürerse akut; 3 ila 8 hafta arasında sürerse ve bu sürenin sonunda iyileşirse subakut ve sekiz haftadan uzun süren kalıcı bir öksürük varsa kronik öksürük adını alır. Öksürük çoğunlukla iki hafta içinde tamamen ya da önemli ölçüde iyileşir.

ÖKSÜRÜK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

- Kuru Öksürük: Faranjit, astım, tahriş edici unsurlar, kalp yetmezliği gibi nedenlerden oluşur. Kuru öksürük beraberinde balgam oluşturmaz, bu da boğazda yanma, ses kısıklığı, tahriş, yutkunamama gibi başka sorunları beraberinde getirir. Kuru öksürük çeken hastalar günde en az 2 litre su içmelidir.

- Balgamlı Öksürük: Balgam(mukus) akciğerde kendiliğinden oluşan bir sıvıdır, sıvı yapısıyla iç organların kurumasını önleyen mukus aynı zamanda vücudu enfeksiyonlara karşı savunur. Sağlıklı bir insan günde 1-1,5 litre kadar mukus üretir. Bu miktar arttığında bazı sağlık sorunları meydana gelir. Mukusun akciğerde fazla üremesine sebep olan başlıca etken sigara kullanımıdır. Sigara dışında zatürre, bronşit, alerji, göğüs hastalıkları, alt solunum yolları enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Vücuttaki üretilen fazla mukus da öksürük yoluyla atılmaktadır.

- Alerjik Öksürük: Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan polen alejik öksürüğe neden olabilir. Bununla birlikte öksürüklerin hangi alerjik nedenden kaynaklandığını tespit edebilmek için laboratuvar testleriyle tanı konulması gerekir.

ÖKSÜRÜK İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELERDİR?

* Bir elmanın kabuğunu soyun, bir kaç da çekirdeğini koyun, birazcık ıhlamur, bir iki karanfil, belki bir tarçın kabuğu, bir dilim de limon. Bunların hepsini kaynatıp, isterseniz bal ile tatlandırıp sıcak sıcak içebilirsiniz. Ilık ılık vermek suretiyle çocuklar için de kullanıbilirsiniz.

* Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için (yiyin), boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir. Çocuklara uygulamayın.

* İki tatlı kaşığı dut pekmezine uygun miktarda karabiber katıp karıştırın ve günde bir kaşık verin. Bir iki güne kadar öksürük geçecektir. Yetişkin ve çocuk kullabilir.

* 1 çay kaşığı karabiber , 1 tatlı kaşığı bal ile ile karıştırılarak verilir. Ardından da süt. Bu formül yetişkinler için de etkilidir.

* Kabukları ile elma, tarçın, zencefil, ıhlamur, ayva ve kabuklu limonu kaynatıp suyunu içirin. Göğsü yumuşatacak ve öksürüğü geçirecektir.

* Çocuğunuzu uykuya yatırırken oda sıcaklığındaki balı sırtına sürüp, üstüne gazete veya kağıt havlu ile kapatıp, uyumasını sağlayın. 2-3 kez denendiğinde öksürüğü kesecektir.

* Ihlamurla ile ayva yaprağı beraber kaynatılıp içilirse, öksürük geçer.

* Bir miktar kekiği su ile kaynatıp içine bal koyup ılıtılır. Ilıyan karışım bebeklere verildiğinde öksürüğü geçer.

* Nişastayı suyla kaynatıp içine limon yada portakal suyu koyun biraz da tatlandırmak için pekmez ekleyin. Bu karışımı ılık ılık içirin. Çocuğunuzun öksürüğü hemen kesilecektir.

* Biraz zeytinyağını ısıtın, ve içine karabiber atarak pişirin, iyice yansın. Sonra ılınınca öksüren Çocuk veya yetişkin kişinin, sırtına ve göğsüne sürüp ovun. Üzerine, hafif emince sıcak bez örtün ve giyinmesini sağlayın.

Öksürükler, tahriş edici maddeleri ve vücuttaki enfeksiyonları temizlemede rol oynar, ancak sürekli öksürük rahatsız edici olabilir. Bir öksürük için en iyi tedavi altta yatan nedenin bilmek olacaktır. Alerji, enfeksiyon ve asit reflü dahil öksürüklerin birçok olası nedeni vardır. Öksürüğü kesen bitkisel yöntemlere başvurarak öksürüğe ne iyi gelir sorusuna çözüm yolu bulabilirsiniz. Öksürüklerini tedavi etmek için doğal ilaçlar kullanmak isteyen insanlar kaynakları ve markaları araştırmalıdır. Öksürük şiddetliyse veya birkaç haftadan fazla devam ederse, tıbbi yardım almanız çok önemlidir. İşte öksürüğe ne iyi gelir bitkisel çözüm önerileri nelerdir sorularının cevapları…



Bazı araştırmalara göre, bal öksürükleri hafifletebilir.



Çocuklarda gece öksürüğü tedavileri üzerine yapılan bir araştırma ,bal öksürüğü baskılayan ilaç dekstrometorfan ile tedavi etmeden karşılaştırmıştır.

Araştırmacılar, balın öksürükten en büyük rahatlamayı sağladığını, ardından dekstrometorfan olduğunu bildirdi.Balın dekstrometorfan üzerindeki faydaları küçük olmasına rağmen, ebeveynler balın en iyisi olduğunu belirtti.

Bir öksürüğü tedavi etmek için bal kullanmak için, 2 çay kaşığı ılık su veya bitki çayına bal karıştırın. Bu karışımı günde bir veya iki kez için. 1 yaşın altındaki çocuklara bal vermeyin .

Zencefil , anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu için kuru veya astımlı öksürüğe iyi gelebilir. Aynı zamanda bulantı ve ağrıyı hafifletebilir.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, zencefildeki bazı anti-enflamatuar bileşiklerin solunum yollarındaki membranları gevşetebileceğini ve öksürüğü azaltabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, zencefilin insan hücreleri ve hayvanlar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir, bu nedenle daha fazla araştırma gereklidir.

Bir bardak sıcak suya 20-40 gram (g) taze zencefil dilimleri ekleyerek yatıştırıcı bir zencefil çayı demleyin. İçmeden önce birkaç dakika beklemesine izin verin. Tadı arttırmak ve bir öksürüğü yatıştırmak için bal veya limon suyu ekleyin.



Zencefil çayının mide bulantısına ve mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Araştırmalar , oda sıcaklığında içilen sıvıların öksürük, burun akıntısı ve hapşırmayı hafifletebileceğini göstermektedir.

Bununla birlikte, ek soğuk algınlığı veya grip belirtileri olan kişiler , içeceklerini ısıtmaktan faydalanabilir. Aynı çalışma, sıcak içeceklerin bir boğaz ağrısı , üşüme ve yorgunluk gibi belirtileri daha da hafiflettiğini bildirmektedir .

Rahatlatıcı olabilecek sıcak içecekler şunlardır:

• Bitkisel çaylar

• Kafeinsiz siyah çay

• Ilık su

• Sıcak meyve suları

Buhar kullanın

Mukus veya balgam üreten bir öksürük, buharla geveşeyebilir. Sıcak bir duş veya banyo yapın ve banyonun buharla dolmasını sağlayın. Belirtiler azalıncaya kadar bu buharda birkaç dakika kalın. Daha sonra soğuması ve kurumasını önlemek için bir bardak su içiniz .

Alternatif olarak, bir buhar kabı yapın. Bunu yapmak için büyük bir kaseyi sıcak suyla doldurun. Dekonjesyonu hafifletebilecek okaliptüs veya biberiye gibi otlar veya esansiyel yağları ekleyin. Kasenin üzerine başınızı eğin ve başınıza bir havlu yerleştirin. Bu buharı hapseder. Buharları 5 dakika boyunca tenefüs edin. Buhar cilt üzerinde sıcak hissediyorsa, cilt soğuyuncaya kadar devam edin.

Hatmi kökü, öksürük ve boğaz ağrıları tedavisinde uzun süredir kullanılan bir bitkidir. Bitki, yüksek müsilaj içeriği nedeniyle öksürükten kaynaklanan tahrişi hafifletebilir.

Hatmi kökünü, kurutulmuş bir bitki veya poşet çay olarak bulabilirsiniz. Her ikisine de sıcak su ekleyin ve sıcak sıcak için. Hatmi kökü suya ne kadar uzun süre dayanırsa, içimde o kadar müsilaj olacaktır.

Mide problemleri olanlarda yan etki yaratabilir.

Bu basit ilaç, bir boğaz ağrısı ve balgamlı öksürük tedavisinde en etkili olanlardan biridir. Tuzlu su boğazın arkasındaki balgam ve mukusu azaltır, bu da öksürme ihtiyacını azaltır.

Yarım çay kaşığı tuzu eriyene kadar bir bardak ılık suya karıştırın. Gargara kullanmadan önce çözeltinin hafifçe soğumasını bekleyin. Karışımı dökmeden önce birkaç saniye boyunca boğazın arkasına oturtun. Öksürük iyileşene kadar her gün birkaç kez tuzlu su ile gargara yapın.

Bromelain, ananastan gelen bir enzimdir. Meyvenin çekirdeğinde en bol miktarda bulunur.

Bromelain, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve ayrıca mukolitik özelliklere de sahip olabilir, bu da mukusu parçalayıp vücuttan çıkarabileceği anlamına gelir.

Bazı insanlar boğazdaki mukusu azaltmak ve öksürüğü bastırmak için günlük ananas suyu içiyorlar. Ancak, belirtileri hafifletmek için meyve suyunda yeterli miktarda bromelain olmayabilir.

Bromelain takviyeleri mevcuttur ve öksürüğü gidermede daha etkili olabilir. Ancak, yeni takviyeleri denemeden önce bir doktorla konuşmak en iyisidir.

Kekik hem mutfak hem de tıbbi kullanım alanına sahiptir. Öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve sindirim sorunları için ortak bir çaredir.

Bir çalışmada, kekik ve sarmaşık yapraklarından oluşan bir öksürük şurubunun , akut bronşiti olan kişilerde, plasebo şurubundan daha etkili ve daha hızlı bir şekilde öksürüğü rahatlattığı ortaya çıkmıştır.

Alternatif olarak, bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kekik ekleyerek kekik çayı yapın.

Probiyotikler doğrudan öksürüğü gidermez, ancak bağırsaktaki bakterileri dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilirler.

Üstün bir bağışıklık sistemi öksürüğe neden olabilecek enfeksiyonlarla veya alerjenlerle savaşmaya yardımcı olabilir.

Araştırmaya göre, Lactobacillus adlı bir bakteri olan bir tür probiyotik, soğuk algınlığının önlenmesinde önemli faydalar sağlar.

Bazı yiyecekler ayrıca aşağıdakiler dahil doğal olarak probiyotikler bakımından zengindir:

Ev yapımı yoğurt

Lahana turşusu

Bununla birlikte, gıdalardaki probiyotik birimlerin sayısı ve çeşitliliği büyük ölçüde değişebilir. Probiyotik açıdan zengin besinler yemenin yanı sıra probiyotik takviyesi almak en iyisi olabilir.