Okul bahçesinde kafatası ve kemik parçaları bulundu

Bugün, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan olay tedirginliğe neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Eski Sümerbank Basma Fabrikası'nın içerisindeki Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nun kampüsünde içme suyu şebekesi borusunun patlaması nedeniyle alana gitti.

KAZI ÇALIŞMASINDA İNSANA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Patlayan içme suyu şebekesi borusunun tamiri için çalışma başlatıldı. Yapılan kazı çalışmasında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası ve kemik parçaları bulundu.

KEMİKLER VE KAFATASI İNCELEME İÇİN ADLİ TOP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kafatası ve diğer kemik parçaları tek tek toplanıp, muhafaza altına alındı. Kazı bölgesi ise polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Kemikler ve kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.