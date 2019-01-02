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Okul kantinlerinde logosuz ürün satılmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak.

Okul kantinlerinde logosuz ürün satılmayacak

 Bakan Pakdemirli açıkladı: Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren 'Okul Gıdası' logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak. Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak'' dedi.


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