Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül tarihinde başlayacak. Öğrenciler 31 Ağustos itibariyle de uzaktan eğitim şeklinde ders görecek. EBA TV üzerinden canlı olarak verilecek dersler 18 Eylül'e kadar devam edecek. Peki Okul kitapları ne zaman verilecek 2020? Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? Ders kitapları nasıl alınacak?

MEB 2020-2021 TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020, kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021 olarak belirlendi. Yüz yüze eğitim de 21 Eylül'de başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgınında öğrencilerin sağlığını riske atmamak adında Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitime geçiş tarihini bir ay daha erteleyerek 21 Eylül olarak belirledi. Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak, ''Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci, ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Ondan sonra 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili gerekli işlemler de sürüyor." diye konuştu.

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri |EBA TV ders programı: 31 Ağustos-18 Eylül

KİTAPLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı. Konuyla alakalı olarak MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu. Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.