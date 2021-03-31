Okul koridorunda nefes borusu tıkanan öğrenciyi öğretmeni Heimlich Manevrası' ile kurtardı

Vicdan-Ahmet Gönül Ortaokulu'nda 29 Mart 2020 Pazartesi günü meydana gelen olayda, 7. sınıfa giden Melisa I. tenefüste evden getirdiği yemeği yerken, lokması nefes borusuna kaçtı.

Koridorda bir süre çırpınan öğrencinin imdadına öğretmenleri yetişti. Sabure Özdemir ve Aydın Kaya isimli iki öğretmen hemen öğrencinin yanına koştu. Sabure Özdemir 13 yaşındaki öğrencisine heimlich manevrası ile müdahalede bulundu.

Özdemir'in müdahalesinin hemen ardından lokmanın bir kısmı çıktı ancak geri kalan kısmı hala öğrencinin boğazındaydı. O sırada Aydın Kaya ismindeki öğretmenin son manevrasıyla küçük kızın boğazındaki diğer lokma da çıktı.

Kahraman öğretmenlerden Sabure Özdemir, "Çocuğu ilk gördüğümde nefes alamadığını fark ettim. Sonrasında baktığımda gözlerinin çok kötü göründüğünü, rengini de değişmeye başladığını fark ettim. O anda nefes borusunun tıkandığını anladım ve o anlık hemen heimlich manevrasına karar verdim. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğun ağzındaki lokmanın bir kısmı çıktı. Bu sırada benim gücüm de tükendiği için Aydın hocaya devrettim. O da kalan lokmanın çıkması için manevra yaptı ve o lokmada çocuğun ağzından çıktı. Bu şekilde çocuğu hayata döndürerek hem ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu göstermiş olduk, hem de bir çocuğu tekrar hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadık. O yüzden herkesin ilk yardım konusunda bilinçli olmasını istiyorum" dedi.

Aydın Kaya isimli öğretmen ise "Derse gitmek için koridora çıktığımda olayla karşılaştım. O esnada Sabure hocanın boğulmak üzere olan öğrenciye manevra yaptığını gördüm. Bu esnada hocamızın yorulduğunu ve çocuğun da çok kötü durumda olduğunu fark edince hemen ben devraldım. Bir süre heimlich manevrası yaptıktan sonra çocuğun nefes borusunu tıkayan lokma çıktı. Öğrencimiz boğulmak üzereydi. Tekrar yaşaması, aramıza dönmesi, ailesine dönmesi çok mutluluk verici. Buna vesile olmak da bizim için sevindirici. Bu yaptığımız teknik de hayat kurtaran bir teknik. Herkesin bu tekniği bilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.