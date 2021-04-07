Okul kütüphanesine Şehit Jandarma Er Mehmet Doğan'ın adı verildi

Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesinde bulunan Yakaköy İlkokulunda gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Mehmet Doğan Şehit Kütüphanesi'nin açılışına şehidin yakınları, Manisa Vali Yardımcısı ve Gördes Kaymakam Vekili Hayri Sandıkçı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Kartepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik ve Yakaköy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

"ADINI BURADA YAŞATMIŞ OLACAĞIZ"

Şehit Jandarma Er Mehmet Doğan Kütüphanesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, "Girişimci olan Gördes Anadolu Lisesi Geleneksel Okçuluk Kulübü projesiyle Gördes'in gurur kaynaklarından biri olan Jandarma Er Mehmet Doğan'ın adını burada yaşatmış olacağız. Bu ilk değil, bundan önce de şehitlerimizin isimlerini vermiş olduğumuz kütüphanelerimiz oldu. Öğrencilerimizden istediğimiz, uğruna şehit olunan bu vatanı daha iyi koruyup, daha iyi geliştirmeleri. Mutlaka onlara layık olacak bir nesil olarak çalışmamız ve gayret etmemiz gerekiyor. Onların uğruna can verdiği bu vatan, bayrak için aynı hassasiyeti bizim de göstermemiz gerekiyor. Buranın varlığı kadar kullanılması da önemli. Kütüphane elbette çok güzel ama orayı daha da güzelleştirecek olan öğrencilerimiz olacak. Buradan ne kadar istifade eder, yararlanırlarsa şehidimiz o kadar mutlu, huzurlu olacak. Eğer burayı terk eder, boş bırakırsanız o da şehidimizi üzecek bir hadise olacak. Biz inanıyoruz ki gençlerimiz, öğrencilerimiz şehidimizin ruhunu rahat ettirecekler. Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah bu faaliyetler bizdeki şehitlik duygusunun yaşamasına, gelecek nesillere aktarılmasına birer fırsat olacak" diye konuştu.

Açılıştan sonra şehidin babası Ali Doğan'a Manisa Vali Yardımcısı ve Gördes Kaymakam Vekili Hayri Sandıkçı ve Belediye Başkanı Muhammet Akyol tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Kütüphanenin yapımına katkı sağlayanlara da protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edilmesinden sonra tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı