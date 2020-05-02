Okul öncesi Anneler Günü etkinliği

Bizim en değerlik varlıklarımız olan annelerimize olan borcumuzu ödemek tabi ki mümkün değil. Ama en azından Anneler Gününde onları unutmayarak üstümüze düşen görevi yerine getirebiliriz. Bu nedenle bu özel gün için birçok konu araştırıldı. Bu araştırılan konulardan birisi de Okul öncesi Anneler Günü etkinlikleri. İşte bu konunun detayları.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ NELERDİR?

Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.

OKUL ÖNCESİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

ANNELER GÜNÜ İÇİN ŞİİR

ANNEM

Senden ayrı duramam,

Benim biricik annem.

Her sabah uyanınca,

Seni ararım hemen.

Bugün Anneler Günü.

En çok sevenin benim.

Seni candan kucaklar

Ellerinden öperim.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRİ

Gülsem benimle gülen,

Sözleri güzel annem.

Ağlayınca üzülen,

Dünyaya bedel annem!..

Dediklerinden çıkmam,

Öğütlerinden bıkmam,

Her anne bir hazine,

Sevgili, canın annem!..

Bedrettin DANIŞMAN

ANNE

Nice günler kucağında yaşadım,

Ninniler söyledin, beni okşadım,

Her şeyim sendin, kolum kanadım,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

Gözyaşlarını istiyor taşmak,

Evrende boştur, sensiz yaşamak,

Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

Abdulkadir KARADENİZ

ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

Lâle menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Duâlarla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim.

Hayati OTYAKMAZ

ANNEM ANNEM

Annem, annem canım annem,

Sevgilidir benim annem.

Vücudundan bir parçayım,

Damarımda kanım annem.

Bir ömür boyunca beni,

Besledin sen gündüz gece.

Dilimden hiç bırakamam,

Ben de seni hece, hece.

Kalbime işledim seni,

Tespih eyledim ismini.

Çok severim ben annemi,

Herkes sevsin annesini.

Ali Sincer

SAKLA BENİ ANNE

Sen ninni söylerken anne

Ak güvercinler evimize

Gelinböcekleri konuyor

Saçımın tellerine

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde

Yüzünden kalkan kelebekler

Yavaşça konuyor kirpiklerime

Sen ninni söylerken anne

Başucumda mı uykum

Yastığımın altında mı

Söyle girsinler gözlerime

Söyle şu kedilere anne

Miyavlamasınlar eğri büğrü

Oyuncağımı korkutmasınlar

Girmesinler düşüne

Yumuyor gözlerimi gizli bir el

Yüzünü göremiyorum anne

Sar beni sakla beni

Sıcak sevgiler içine

Tavan nere gitti anne

Nere gitti evimizin duvarları

Daya ellerini anneciğim

Kediler düşmesin üstüme

Ali YÜCE

CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,

Giymeyip de giydiren,

Her an bizi düşünen

Canım annem, gül annem.

Kol açıp, kanat geren,

Ömrünü bize veren,

Biz gülünce sevinen

Canım annem, gül annem.

ANNEM

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem

ANNECİĞİM

Anneciğim bugün sen dur

Ben bakayım sana ne olur

Ne istersen pişireyim

Evi silip devrişeyim

Ben doldurdum aklarını

Ödeyemem haklarını

Bugün senin günün anne

Bak kendini yordun gene

Canım kadar sevdiğim kim

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI NELERDİR?

Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.

* Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

* Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

* Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

* Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

* Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

* Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..

* Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ NASILDIR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler Günü için hazırlanmış bir kutlama pastası. Üzerinde İngilizce olarak “Anneler günü kutlu olsun!” yazmaktadır. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.