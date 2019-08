Okulların açılmasına az bir zaman kala veliler servisleri araştırmaya başladı. Peki okul servis ücretleri 2019 ne kadar? Okul servis ücretleri bu sene ne kadar oldu? Tüm merak edilenler haberimizde...

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2019 NE KADAR?

Okul servis ücretleri için net bir rakam söylemek elbette mümkün değil. Servis ücretleri illere ve gidilecek olan mesafeye göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle konuyu illere göre ve gidilecek mesafeye göre belirtmek daha doğru olacaktır.

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası, 2019 – 2020 dönemi okul servis ücretlerini açıkladı. Açıklamada, İstanbul genelinde okul servis ücretlerine %5 oranında zam yapıldığı belirtildi. Buna göre İstanbul’da en yakın mesafe servis ücreti 190 TL’den 215 TL’ye yükselmiş oldu.

İstanbul Okul Servis Ücretleri:

0-1 Kilometre Arası 215 TL

1-3 Kilometre Arası 255 TL

3-5 Kilometre Arası 260 TL

5-7 Kilometre Arası 265 TL

7-9 Kilometre Arası 280 TL

9-11 Kilometre Arası 330 TL

11-13 Kilometre Arası 380 TL

13-15 Kilometre Arası 400 TL

15-17 Kilometre Arası 430 TL

17-19 Kilometre Arası 455 TL

19-21 Kilometre Arası 485 TL

21-23 Kilometre Arası 505 TL

23-25 Kilometre Arası 525 TL

Ankara Okul Servis Ücretleri:

Ankara Servis Aracı İşletmeleri tarafından yapılan açıklamada, 2019 – 2020 dönemi okul servis ücretleri açıklandı. Açıklamada Ankara genelinde okul servis ücretlerine %7 oranda zam yapıldığı belirtildi. Buna göre Ankara’da en yakın mesafe servis ücreti yıllık olarak 1.611 TL’den 1.818 TL’ye yükselmiş oldu. Ankara okul servisleri yıllık fiyatlandırması şu şekilde;

0 – 3 Kilometre Arası 1.818 TL

3 – 6 Kilometre Arası 1.989 TL

6 – 10 Kilometre Arası 2.340 TL

10 – 15 Kilometre Arası 2.718 TL

15 Kilometre Ve Üzeri Her Kilometre Başına 54 TL

Adana Okul Servis Ücretleri:

0-3 Km’ye kadar 170 TL

3-6 Km’ye kadar 190 TL

6-9 Km’ye kadar 200 TL

9-12 Km’ye kadar 210 TL

12-15 Km’ye kadar 215 TL

İzmir Okul Servis Ücretleri:

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, 2019 – 2020 dönemi okul servis ücretleri belirtildi. Açıklamaya göre İzmir genelinde okul servis ücretlerine %4 – %7 oranında zam yapıldı.

Antalya Okul Servis Ücretleri:

0-3 Km’ye kadar 185 TL

3-6 Km’ye kadar 195 TL

6-9 Km’ye kadar 205 TL

9-12 Km’ye kadar 215 TL

12-15 Km’ye kadar 230 TL

Bursa Okul Servis Ücretleri:

1-3 kilometrelerdeki ücret 235 liraya,

3-5 kilometrelerdeki ücret 255 liraya

5-7 kilometrelerdeki ücret 265 liraya,

7-9 kilometrelerdeki ücret 280 liraya,

9-11 kilometrelerdeki ücret 330 liraya,

11-13 kilometrelerdeki ücret 380 liraya,

13-15 kilometrelerdeki ücret 400 liraya,

15-17 kilometrelerdeki ücret 430 liraya,

17-19 kilometrelerdeki ücret 455 liraya,

19-21 kilometrelerdeki ücret 485 liraya,

21-23 kilometrelerdeki ücret 505 liraya,

23-25 kilometrelerdeki ücret 525 liraya yükseltildi.

Mersin Okul Servis Ücretleri:

0-3 Km’ye kadar 170 TL

3-6 Km’ye kadar 190 TL

6-9 Km’ye kadar 200 TL

9-12 Km’ye kadar 210 TL

12-15 Km’ye kadar 215 TL

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNİ KİM BELİRLİYOR?

Bu ücret tarifesi her ilde Belediyeler tarafından belirlenmektedir. Büyükşehir olan illerde bu ücreti haliyle Büyükşehir Belediyesi belirlemektedir.

SERVİS ARAÇLARINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

- Okul servis araçlarının arkasında “okul taşıtı” yazısı bulundurulmalıdır.

- Okul servis aracının arkasında öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde okunacak şekilde, siyah renkte, büyük harflerle “DUR” yazısı bulunmalıdır.

- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı; iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

- Okul servis araçlarında Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.

- Okul servis araçlarının kapıları, şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır.

- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli olmalı ve bu araçların altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmalıdır. Ayrıca taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayeneler de yaptırılmış olmalıdır.

- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları, yirmi yaşından büyük olmamalıdır.

- Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi; aracın içerisine, görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilmelidir.

- Okul servis aracı; Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.

- Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya iş yeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için araçta telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

- Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.

- Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri, taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde okul servis sürücülerinin uyması gereken kurallar belirtilmiştir. Buna göre şoförler öncelikle öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlarında gerekli tedbirleri almalıdır. Öğrencileri, taahhüt ettikleri yere kadar götürüp getirmeli ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamalıdır. Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere araçta rehber personel bulundurmak zorundadır. Okul servis araçlarında şoförlük yapabilmek için sürücülerin ilgili belediyeden özel izin belgesi almaları gerekmektedir.

Taşımacılık yapan kişilerin yanlarında çalışanların sosyal güvenlik sigorta işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler, belirlenen okul servis araçları fiyat tarifelerindeki ücrete uymakla yükümlüdür. Okul servis araçlarında güvenli bir yolculuğun gerçekleşmesi için öğrencilerin de uyması gereken birtakım kurallar bulunmaktadır. Öğrenciler, servis araçları tam durmadan araca binmeye ve araçtan inmeye çalışmamalıdır. Öğrenciler, rehber personelin yardımıyla araca sırayla binip araçtan yine sırayla inmelidir. Öğrenciler; yaşı küçük, hasta veya engelli öğrenci varsa onlara öncelik tanımalı, araçtaki diğer öğrencileri itmemelidir.

Araca bindikten sonra yerine geçip oturma”, hemen emniyet kemerini bağlamalıdır. Araç hareket hâlindeyken ayağa kalkmamalı, camları açmamalı, elini, kolunu ve başını kesinlikle camdan dışarı çıkarmamalıdır. Şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Servis aracından indikten sonra varsa kaldırıma veya güvenli bir alana geçmeli ve araçtan uzaklaşmalıdır. Araçların arkasından karşıya geçmeye çalışmak ve aracın arkasında durmak çok tehlikeli olduğundan bu davranışlardan kesinlikle kaçınmalıdır. Araçtan inince karşıya geçilecekse kaldırıma çıkmalı, servis aracının ilerlemesini beklemeli ve yolu tamamen görebilecek hâldeyken karşıya geçme kurallarına dikkat ederek geçmelidir.

OKUL SERVİSLERİNDE VELİLERDEN İSTENENLER NELERDİR?

-Öğrenciler emniyet kemerlerini mutlaka takmalı,

-Ayakta yolculuk edilmemeli,

-Şoförün dikkatini dağıtacak şekilde hareketlerde bulunulmamalı,

-Servislere okul bahçesi içinde inip binilmeli,

-Servis araçlarının cam ve kapılarından sarkılmaması,

-Veliler, servis araçlarıyla okulun açık olduğu günler için sözleşme yapmalı,

-Yarı yıl tatili için ücret ödenmeyerek, ücretlerin fiyat tarifesine göre ödenmesi,

-Servis aracının plakasının, sürücüsünün adı ve telefon numarası mutlaka alınmalı,

-Şikayetler Alo 153 nolu Mavi Masa hattına bildirilmeli,

OKUL SERVİS TAŞITLARINI KİMLER KULLANABİLİR?

Okul servis araçlarını kullanacak olan sürücülerin, bazı kıstasları sağlamaları gerekmektedir.

- E sınıfı sürücü belgesine sahip olan şoförler, en az 5 yıllık ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartları karşılamıyorsa; 75. maddeye göre 235 TL para cezası ve 15 ceza puanı uygulanır.



- B sınıfı sürücü belgesine sahip olan şoförlerin, en az 7 yıllık ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartları karşılamıyorsa; 75. maddeye göre 235 TL para cezası ve 15 ceza puanı uygulanır.



- Şoförlerin, Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi ( SRC )’ne sahip olması gerekmektedir. Eğer yoksa; 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununun 26/L1 maddesine göre sürücüye 283 TL, 26/L2 maddesine göre araç sahibine de 715 TL para cezası uygulanır.



- Okul taşıtı şoförleri, her 5 yılda bir olmak üzere; şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmaları gerekmektedir. Eğer almadılarsa; 75. maddeye göre 235 TL para cezası ve 15 ceza puanı uygulanır

.

- TCK’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile ;



a) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma olmayacak.



b) TCK’nun 81,102,103,104,105,109,179/3,188,190,191,226 ve 227’nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmak. Bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla sonuçlanmış bir kovuşturma olmayacak.



- Son 5 yıl içinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışmış olmayacak.



-Son 5 yıl içinde; alkollü araç kullanma ve hız ihlali nedeniyle sürücü belgelerine 1’den fazla el konulmuş olmayacak.



- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35’inci maddesinde düzenlenen sarhoşluk kabahatini alışkanlık haline getirmiş olmayacak.



- Milli Eğitim Müdürlüklerince verilen eğitim sertifikasına sahip olacak. (03/09/2020 tarihine kadar aranmaz)



- Taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol edilecek.



-Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alacak. Taahhüt ettiği yere kadar, okul açılış ve kapanış sürelerine uymak suretiyle taşıyacak.Eğitim öğretim döneminde üç defa yukarıda belirtilen hususlara uymadıkları OKUL YÖNETİMİNCE tespit edilenlerin, mülki idari amiri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimi üzerine ÖZEL İZİN BELGESİ iptal edilir.

OKUL SERVİS ARAÇLARI NASIL BELİRLENİR?

- Her yıl ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek üye), öğrencisi servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki velinin (iki asıl, iki yedek üye) ve varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak olan Taşımacıyı tespit komisyonu, taşıma işini yapmak için başvuru yapanların başvurularını değerlendirirler.



- Okul servis araçlarının çalıştırılması faaliyetinin bir eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde yapılması esastır.



- Ancak taşıma hizmetinin kalitesinin artırılması ve maliyet avantajı sağlanması amacıyla, faaliyet azami üç eğitim öğretim yılını aşmayacak şekilde yaptırılabilir.



- Taşımacıyı tespit komisyonunun kararları mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile yürürlüğe girer.



- Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak bu durumda taşımacının taşımayı gerçekleştireceği taşıtların üçte birinin taşımacıların adlarına tescilli olması zorunludur.



- Veliler, istemeleri halinde çocuklarını, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması kaydıyla herhangi bir taşımacı ile anlaşarak da taşıtabilirler. Bu hakkın kullanılması halinde taşımacı; bu Yönetmelikte istenen belge ve bilgileri okul yönetimine bildirir. Okul yönetimi bu bilgi ve belgeleri incelenmek üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderir. Bu şekildeki taşımaya mülki idare amirliklerinin onayı ile izin verilebilir. İlgililerine/yararlananlara okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.