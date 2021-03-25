Okula giden çocuk kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

İsmetpaşa Mahallesi'nde sabah saat 08.15 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Yazan Afura evlerinin hemen karşısındaki okuluna gitmek için sokağa çıktı. Yolun karşı tarafında geçmek için kaldırımda bekleyen çocuk, kamyonun geldiğini görünce bir süre duraksadı.

Ardından kamyonun durduğunu gören çocuk karşıya geçmek için yola adım attığı anda aniden hareket eden kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin bağırışlarıyla durumu fark eden sürücü, hemen kamyondan direk küçük çocuğu kucağına alıp durdurduğu bir araçta en yakın hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde çocuğun olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken o dehşet anları güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı.