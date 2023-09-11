Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!

Yeni eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Çocuklarını okullara götürmek isteyen aileler sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşturdu.

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Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!

Vatandaşlar otobüslere binmek için uzun kuyruklar oluştururken, yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

2 milyon 922 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor.

Trafik Yoğunluğu oluştu

Eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk günü olması ve öğrencilerinde okullarına gitmek için yola çıkmasıyla birlikte otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu. Vatandaşların otobüslere binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğu dron ile de görüntülendi.

KAYNAK: İHA

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