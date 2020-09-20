Okullar açılıyor! MEB'den önemli açıklama: Okul bahçelerine ve binalara kimse alınmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Koronavirüs gölgesinde açılacak okullar için okul bahçelerine ve binalarına okulla ilişiği olmayan kimsenin alınmayacağı bildirildi.

İSTİKLAL MARŞI TÖRENİ YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yarın okullarda yüz yüze eğitimin ilk günü olması nedeniyle gelen görüntü ve fotoğraf çekim taleplerine ilişkin bilgilendirme yapma gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca okullarda, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı da ifade edildi.

ANKARA YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR

Ankara'da, yarın başlayak yüz yüze eğitim öncesi okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yarın başlatılacak. 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programına göre yüz yüze eğitim haftada 1 gün olacak. Bakanlık, yurt genelinde yüz yüze eğitime geçilecek okullarda son hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Çankaya İlkokulu'nda da yapılan çalışmaları basın mensupları görüntüledi. Sıralar, sınıflar ve koridorlar başta olmak üzere okuldaki ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

SIRALAR SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE DÜZENLENDİ

Ayrıca, okul ve sınıf girişlerine el dezenfektanı üniteleri yerleştirildi. Sıralar sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, boş bırakılması gereken sıraya 'lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz' uyarıları yapıştırıldı. Benzer şekilde koridorların zeminlerine de 2 metre aralıklarla sosyal mesafe uyarısı olan etiketleri yapıştırılırken, duvarlarda bulunan panolar üzerine koronavirüsten korunma yöntemleri hakkında bilgilerin yer aldığı afişler asıldı. Yine okulla ilk defa tanışacak öğrenciler için 'Okulda ilk günüm' panoları da hazırlandı.