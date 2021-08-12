Pandemi önlemleri dahilinde alınan tam kapanma kararlarının sona ermesiyle kademeli normalleşmeye geçildi. Türkiye eğitimin nasıl devam edeceği konusunu tartışıyor. Bu kapsamda hem veliler hem de öğrenciler Okullar açılıyor mu 2021? 8-12. sınıflar için yüz yüze eğitim var mı 2021? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte yanıtlar...

OKULLAR AÇILIYOR MU 2021?

Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, gözler eğitim alanında yapılan açıklamalara çevrildi. Yapılan açıklamalarda kademeli normalleşme sürecinde uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı. Pandemi önlemleri kapsamında uzaktan eğitim devam ederken, okulların açılacağı tarih kesin olarak belirtilmedi.

8-12. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?

Kademeli normalleşme süreci için uzaktan eğitim kararı alınırken öte yandan 8. ve 12. sınıfların geleceği tartışılmaya başlandı. Sınav hazırlığında olan 8. ve 12. sınıfların hazırlık sürecini verimli şekilde gerçekleştirebilmeleri için yüz yüze destek programlarına başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir." denildi.

GEREKLİ HİJYEN KOŞULLARI SAĞLANACAK

Yüz yüze eğitimin devam edeceği kademeler için pandemi koşulları kapsamında tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları başlayacak olan eğitimler için Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartı bulunuyor. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak. Ayrıca 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve ''Anaokulları ve kreşler açılacak diğer eğitim öğretim kademeleriyle ilgili süreç daha sonra belirlenecektir.'' dedi.

MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM YAZISI

Yüz yüze eğitimle ilgili bilgilendirmede bulunan MEB tarafından, merak edilen konulara açıklık getirildi. ''Hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kurslar, 18 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında hafta içinde yüz yüze eğitim şeklinde devam edecek. Kurslar, 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, günlük çalışma süresi aynı kurstan en fazla sekiz ders saati olacak şekilde uygulanacak.

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları hafta içi ve hafta sonunda yapılabilecek. Bu kapsamdaki kursiyer, öğretmen ve eğitim çalışanlarının, salgın kısıtlamasından etkilenmemesi için gerekli kolaylık valiliklerce sağlanacak. Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesi ve olgunlaşma enstitülerinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek.

Özel öğretim kurslarında 17 Mayıs-1 Haziran arasında sadece 12. sınıf ve mezun öğrenciler için yüz yüze eğitime devam edilecek. Bu süreçte, motorlu taşıt sürücüleri kursu, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlerin bireysel yapılan uygulama eğitimlerine yüz yüze, teorik bölümlerine ise uzaktan eğitim ile devam edilecek.

Bu kurslara yönelik direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavları hafta sonu günlerinde yapılmaya devam edilecek. Diğer özel öğretim kurumlarında, eğitim öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak." denildi.