Koronavirüs salgını devam ederken okulların açılacak olması velileri ikiye ayırdı. Bir çok veli okulların açılmasının büyük risk olduğunu dile getirirken bazı veliler ise çocuklarının uyum süreçleri açısından yüz yüze eğitimin başlatılmasını istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların 15 Şubat'ta belirli sınıflarla birlikte seyreltilmiş olarak başlatacaklarını duyurmuştu. 15 Şubat'ta köy okulları ve anaokullar okullarına gitmeye başladı. 2 Mart'ta ise diğer sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Peki; Okullar kaç gün açık olacak 2021? Yüz yüze eğitim haftada kaç gün, kaç saat olacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN, KAÇ SAAT OLACAK?

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı okula gidilecek yani haftanın 5 günü...

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün ders olacak.

Ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün okula gidilecek.

Ortaokul 8'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat ders görülecek.

Lise hazırlık 9, 10, 11'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün yüz yüze eğitim verilecek.

Lise 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat okulda olunacak.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak. Öğrenci uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

YÜZ YÜZE SINAV YAPILACAK MI?

Risk derecesi gözetmeden tüm illerde lise düzeyindeki ders sınavlarının 8 Mart'tan itibaren yüz yüze yapılması kararlaştırıldı. Ortaokul ve ilkokul düzeyindeki sınavların yüz yüze yapılması ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

LGS TARİHİ DEĞİŞEK Mİ?

Şimdilik öyle bir karar alınmadı. 8'inci sınıfların katılım sağlayacağı LGS, 6 Haziran 2021'de yapılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Sınav, ilan edilen tarihte yapılacak ama çok olağanüstü bir durum olduğunda tabii ki değişebilir" demişti.