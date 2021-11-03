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Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den canlı yayında dikkat çeken açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, vaka sayıları dolayısıyla okulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili soruyu da yanıtladı. İşte detaylar...

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den canlı yayında dikkat çeken açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNNTÜRK'te yayınlanan  Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında  yüz yüze eğitime ara verme planı olup olmadığı ve salgın dönemi, eğitim sisteminde kalıcı değişikliklere yol açıp açmayacağı gibi konularda açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında okulların kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Okullar sadece öğrenme alanları değildir. Çok sayıda bilişsel sayıda geliştiği bir ortamdır. 1,5 yıllık bir ara verdik. Dünya önceden hiç hazırlık yapmadığı bir döneme girdi. Öğretmenlerimiz hiç dijital tecrübeleri olmadan çok önemli emekler verdi. Okulların kapanması eğitimde fırsat eşitsizliğinin en büyük nedenlerinden biridir.

Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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