Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında 2020-2021 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği bilgisine de yer verdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2021? | 18 Haziran'da okullar kapanacak mı? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021? | 18 HAZİRAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyuran Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceğini belirtti.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yarın itibariyle ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."