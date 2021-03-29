Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayısında artış yaşanması nedeniyle Türkiye'de yeni kısıtlamalar devreye sokulurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitime ilişkin flaş bir açıklama yapıldı. Peki Okullar online mı olacak? | Okullar tekrar kapandı mı? | Kırmızı illerde okullar açık mı, kapandı mı? İşte detaylar...

OKULLAR ONLİNE MI OLACAK? | OKULLAR TEKRAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar doğrultusunda, okulların durumu da belli oldu. Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim devam edecek.

KIRMIZI İLLERDE OKULLAR AÇIK MI, KAPANDI MI?

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.

Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitimin saatleri:

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün yapılacak.

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim:

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda valiliklerin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre süreceğini duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak."