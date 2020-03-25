Okullar tatili uzayacak mı?

Koronavirüs tüm Türkiye'yi tehdit etmeye devam ederken okullar da tedbir amaçlı eğitime ara vermişti. Bu dönemde öğrencilerim eğitimden uzak kalmaması için de EBA TV ile uzaktan eğitime başlanmıştı. Ama bir taraftan da merakla okulların açılma tarihi merak ediliyor. Peki Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Tüm emrak edilenler haberimizde.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Okulların tatil süresinin uzayıp uzamayacağı konusuna bugün gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında bir sonuç çıkması bekleniyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BU KONUDA NE DEDİ?

Erdoğan'ın okullarının tatilinin uzatılmasına ilişkin olarak,"(Okullarda tatilin uzatılması) Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." şeklinde konuştu.

ZİYA SELÇUK BU KONUSA NE DEDİ?

"Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz."

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler.

UZAKTAN EĞİTİMDE SINAV VE NOTLAMA SİSTEMİ VAR MI?

Uzaktan eğitimde sınav ve notlama sistemine dair Selçuk, "Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler" dedi.

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TEKRARI VAR MI?

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

"İlk dönem ki notları var. İkinci dönemden bazı veriler var. Bunların hepsi masada. Çocukları yerleştirmek için bir sınavı mutlaka yapacağız. Tüm senaryolar masada. Kararları zamanla açıklayacağız".

EBA TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kurulum yapacak olanlar için, uydudan ve Türksat üzerinden EBA TV frekans bilgileri MEB tarafından duyuruldu. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Zira, EBA TV, internetten de canlı izlenebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, ilkokul, ortaokul ve lise için uzaktan eğitim ders programı hakkında bilgi verdi.



SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLER KAFALARINA TAKILAN BİR ŞEY OLURSA NE YAPACAK?

Öğrenciler soruları olduğunda kendi ders öğretmenlerine EBA üzerinden sorularını sorabilecek. Bakanlık, uzaktan eğitimle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’nin (MEBİM) 444 0 632 numaralı danışma hattından yanıtlayacak. Zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi yapılacak.

EBA DERS PROGRAMLARI NASIL?

İlkokul için;

Ortaokul için;

Lise için;