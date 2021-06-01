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Okullarda ders zili bugün çalıyor! İlkokulda yüz yüze eğitim başlıyor

Pandemi önlemleri kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitime geçilmişti. Kabine toplantısı sonrasında eğitimle ilgili beklenen açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile ilkokulda yüz yüze eğitimin 1 Haziran'da başlayacağını müjdeledi.

Okullarda ders zili bugün çalıyor! İlkokulda yüz yüze eğitim başlıyor

İlkokul öğrencileri için bugün, ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim 7 Haziran'da başlayacak. İlkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada ayrıca, "7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI OKULLARIN DURUMU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı: "Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

Okullarda ders zili bugün çalıyor! İlkokulda yüz yüze eğitim başlıyor

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