Okullarda yüz yüze sınavlar ne zaman? İlkokul - ortaokul - lise sınavları ne zaman yapılacak?

Salgın sürecinde online devam eden eğitimlerde en çok merak edilen konuların başında öğrencilerin sınavlarını ne zaman ve nasıl yapacakları oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci sınavlar ne zaman olacak, sınavlar iptal mi sorularını araştırmaya başladı. MEB sınavlar hallında tüm detayları açıklandı. İşte ilköğretim, ortaokul ve lise sınavları hakkında son dakika açıklamaları...

OKULLARDA YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?

Öncelikle şunu belirtelim İlkokul öğrencileri sınav olmayacak. Bu öğrencilerin karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek. Ortaokul ve lise öğrencileri okullarda sınav olacak.

Tüm yüz yüze sınavlar okullarda 4-22 Ocak tarihlerinde yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak. Sınavın içeriğini MEB değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek. Öğrencilerin sınavlara ne zaman gireceği sınavdan 1 hafta önce duyurulacak.

ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI

Ortaokul öğrencileri sadece bir dersten yüz yüze sınav olacak. Sınavlar Matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak.

Lise öğrencileri her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav olabilecek. Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek.

KARNE DAĞITILACAK MI?

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. İkinci dönem 15 Şubat 2021'de başlayacak.

SÖMESTR (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karneler 25 Ocak 2021'de verilecek. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta oldu.