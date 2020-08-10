Okulların açılış tarihi değişecek mi? Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor.

Beştepe’deki kritik toplantının en önemli konu başlığının tatil ve bayram nedeniyle artışa geçen koronavirüs vaka sayısı ve alınacak önlemlerin olması bekleniyor.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtilirken, okulların açılış tarihi de gündeme alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik toplantıda kapsamlı bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Tartışmaları süren İstanbul Sözleşmesi konusunda ilgili de bakanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunması da bekleniyor.