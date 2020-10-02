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Okulların açılması ile ilgili yönetmelikte önemli değişiklik!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile eğitim kurumlarının açılabilmesi için İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması gerekecek.

Okulların açılması ile ilgili yönetmelikte önemli değişiklik!

Okulların açılması ile ilgili önemli değişiklik yapıldı. Koronavirüs salgını sürecinde eğitim kurumlarının açılması ile ilgili sorular peş peşe gelirken, Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımladı.  

Buna göre; 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10'un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri halinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre ilkokul açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması gerekir.

b) İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması gerekir.

Okulların açılması ile ilgili önemli değişiklik yayımlandı! Okullar ne zaman açılacak?

c) İlkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10’un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri hâlinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.”

“(4) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir.”

Okulların açılması ile ilgili önemli değişiklik yayımlandı! Okullar ne zaman açılacak?

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