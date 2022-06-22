Okumanın yaşı yok! 70 yaşında avukat olan Ahmet Atay, gençlere taş çıkarıyor!

Edirne'de 36 yıl boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan evli ve 2 çocuğa sahip Ahmet Atay, 1974-1975 yılları arasında kazandığı fakat çeşitli nedenlerden dolayı eğitimi yarıda bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine 2014 yılında geri dönerek bu yıl mezun oldu. Avukatlık belgesini alan Atay'ın mutluluğuna ailesi ve sevdikleri ortak oldu.

"AVUKATLIĞA İLK ADIMI ATTIM"

Stajını başarıyla tamamladıktan sonra, Edirne Barosu'nda düzenlenen avukatlık yemin töreninde belgesini alan Atay, daha önce hukuk fakültesinde görmekte olduğu eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirterek "Daha sonra tekrar sınavlara girerek Edirne Eğitim Enstitüsü'nü kazandım. 1978-79 yıllarında fen bilimleri öğretmeni olarak atandım. O yıllardan sonra 36 yıl 7 ay öğretmenlik görevinde bulundum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik, okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünde bulundum. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dondurmuş olduğum kaydı açtırarak, tekrar öğrenciliğe başladım. 2020-2021 yıllarında mezun oldum. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldım ve stajıma geç başladım ama bunu da bitirdim. 6 ay adliye, 6 ay da Avukat yanında stajım oldu. Bugün itibariyle stajım bitmiştir ve avukatlığa ilk adımımı attığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"AVUKATLARIN SESİ KESİLİRSE, YURTTAŞLARIN NEFESİ KESİLİR"

Törende söz verilen Ahmet Atay, “Asıl hukukun mahkeme kararları sayesinde varlık kazandığını elbette biliyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir. Avukat olmazsa demokrasi sakat kalır” şeklinde konuştu.