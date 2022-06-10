Okumanın yaşı yok dedirttiler! 50’li yaşlarda mezun olup kep attılar!

Samsun-İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde diploma alanlar arasında 50’li yaşlardaki usta öğretici, ev hanımı ve esnaf da bulunuyor. Ödül töreninin açılışında konuşan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, “Öğrencilerimiz yıllardır kendilerine bu fırsatın gelmesini bekliyorlardı. Artık o özlem duydukları lise diplomasına kavuştular. Aramızda her yaştan bu mutluluğu yaşayan insan var” diye konuştu.

"ELİNİZDEKİ FIRSATI BIRAKMAYIN"

Çok istediği lise diplomasına 55 yaşında kavuştuğunu belirten Münire Soydemirci, “55 yaşındayım. El sanatları usta öğreticisiyim. Zaten lise okuma isteğim vardı ama fırsat olmamıştı. Kısmet bugüneydi. Kimse ‘yapamam’ demesin. İstemek yeterli, isteyince birçok şey başarılıyor. Çok güzel ve onur verici bir duygu. Herkesin denemsini isterim. Çok mutluyum. Mezun olduğum için arkadaşlarıma havamı da attım. Ortak grubumuza mezuniyet fotoğrafımı da attım. Kimse ‘başaramazsın’ diyenlere kulak asmasın. Yaş kaç olursa olsun isteklerinizden vazgeçmeyin. Ne yaşamış olursanız olun, zorluklar karşınıza da çık elinize fırsat geçiyorsa o fırsatı sakın bırakmayın” ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ BU FIRSAT KARŞIMIZA ÇIKTI"

Sanayide esnaf olan Hüseyin Uygun ise “53 yaşındayım ve sanayide demir ustasıyım. Bu yaşta bizlere bu fırsatı veren bakanlığımıza, okul idarecilerine çok teşekkür ediyorum. Eğitim sürecinde bizlerle ilgi ve alakalarını eksik etmediler, bu yaşımızda bile diploma sahibi olabildik. Daha önceden de lise diploması ile sıkıntılarım olduğu için diploma işini kafama takmıştım. İyi ki de bu fırsat karşımıza çıktı ve lise diplomamızı aldık” dedi.

Öğrenciler, lise diplomalarına kavuştuktan sonra kep fırlatarak mezun olma anılarını kutladılar.