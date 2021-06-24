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Okuş isminin anlamı nedir, Okuş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Okuş isminin anlamı; zeka, akıl, anlayışlılık demektir. Bu içeriğimizde Okuş isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Okuş isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Okuş isminin anlamı nedir, Okuş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Okuş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Okuş ismi ne demek, Okuş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Okuş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Okuş İsminin anlamı nedir? TDK Okuş anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda (TDK) Okuş isminin anlamı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı kaynaklarda Okuş isminin anlamı Zeka, Akıl, Anlayışlılık, Davet, çağrı şeklinde geçmektedir. 

Okuş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Okuş ismi Kuran'da geçmemektedir. 

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Okuş isminin kökeni:

Okuş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Okuş ismini kullanan sadece 1 kişi bulunmaktadır.

Okuş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Okuş isminin rengi:

Keten

Okuş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Okuş isminin Harf Analizi Nedir ?

Okuş ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

K : Kariyerli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Okuş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Okuş ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

K : 14

U : 25

Ş : 23

= 80 Okuş İsminin Numeroloji Toplamı 80’dir.

Okuş ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Okuş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Okuş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

O: 6   K: 2   U: 3   Ş: 1 = 12

1 2 = 3 Kader sayısıdır

Okuş isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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