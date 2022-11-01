Okuyanlar şaştı kaldı! Esra Ezmeci'ye çaresizlik içinde bir itiraf daha: "Kocam en yakın erkek arkadaşı ile..." Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden bir takipçisi tarafından eşiyle alakalı olarak gelen itiraf okuyanları hayrete düşürdü.