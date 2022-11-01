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Okuyanlar şaştı kaldı! Esra Ezmeci'ye çaresizlik içinde bir itiraf daha: "Kocam en yakın erkek arkadaşı ile..."
Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden bir takipçisi tarafından eşiyle alakalı olarak gelen itiraf okuyanları hayrete düşürdü.
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