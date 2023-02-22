Oladipupo Kolawole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oladipupo Kolawole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oladipupo Kolawole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oladipupo Kolawole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oladipupo Kolawole {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oladipupo Kolawole Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Oladipupo Kolawole'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oladipupo Kolawole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oladipupo Kolawole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oladipupo Kolawole şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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