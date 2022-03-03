Olağanüstü Hâl ne demek, TDK'ya göre Olağanüstü Hâl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Olağanüstü hâl ne demek? Olağanüstü hâl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi olağanüstü hâl kelimesi. Peki olağanüstü hâl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre olağanüstü hâl nedir, olağanüstü hâl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OLAĞANÜSTÜ HÂL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Olağanüstü hâl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre olağanüstü hâl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu



OLAĞANÜSTÜ HÂL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir.

