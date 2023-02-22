Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olajide Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olajide Jimoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olajide Jimoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olajide Jimoh 10 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olajide Jimoh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olajide Jimoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Olajide Jimoh'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olajide Jimoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olajide Jimoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2021 yılında Sunshine Stars
Olajide Jimoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olajide Jimoh şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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