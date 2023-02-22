Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olajide Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olajide Jimoh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.