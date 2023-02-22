Olamilekan Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olamilekan Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olamilekan Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olamilekan Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olamilekan Adams 11 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adams Alade Olamilekan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olamilekan Adams Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olamilekan Adams, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Olamilekan Adams'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olamilekan Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olamilekan Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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25 Ağustos 2022 yılında Remo Stars FC

Olamilekan Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olamilekan Adams şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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