Olamilekan Adedayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olamilekan Adedayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olamilekan Adedayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olamilekan Adedayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olamilekan Adedayo 9 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olamilekan Adedayo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olamilekan Adedayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Olamilekan Adedayo'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olamilekan Adedayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olamilekan Adedayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olamilekan Adedayo şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.