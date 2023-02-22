Olanrewaju Olajide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olanrewaju Olajide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olanrewaju Olajide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olanrewaju Olajide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olanrewaju Olajide 31 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olanrewaju Edmund Olajide şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olanrewaju Olajide Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Olanrewaju Olajide'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olanrewaju Olajide Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olanrewaju Olajide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olanrewaju Olajide şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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