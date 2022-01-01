Olay Bilimsel ne demek, TDK'ya göre Olay Bilimsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Olay bilimsel ne demek? Olay bilimsel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi olay bilimsel kelimesi. Peki olay bilimsel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre olay bilimsel nedir, olay bilimsel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OLAY BİLİMSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Olay bilimsel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre olay bilimsel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görüngü bilimi ile ilgili, fenomenolojik

