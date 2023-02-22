Olayinka Onaolapo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olayinka Onaolapo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olayinka Onaolapo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olayinka Onaolapo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olayinka Onaolapo 10 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olayinka Onaolapo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olayinka Onaolapo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Olayinka Onaolapo'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olayinka Onaolapo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olayinka Onaolapo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olayinka Onaolapo şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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