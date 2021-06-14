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Olaylar Olaylar! Masumlar Apartmanı İnci’si Zeynep Abdullah, hastanelik oldu, parmağı kırıldı!

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah köpek kavgasının arasına girince hastanelik oldu.

Olaylar Olaylar! Masumlar Apartmanı İnci’si Zeynep Abdullah, hastanelik oldu, parmağı kırıldı!

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında parmaklarının sargılı olduğu bir fotoğrafı paylaşmasıyla takipçilerini korkuttu.

KÖPEK KAVGASININ ARASINA GİRDİ

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının da çıktığını belirterek, , "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. 2 gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" açıklamasında bulundu.

Olaylar Olaylar! Masumlar Apartmanı İnci’si Zeynep Abdullah, hastanelik oldu, parmağı kırıldı!

Abdullah,  “Fotoğraf koyamadım Eylül ile Boldi kavga ederken araya girdim serçe kırık baş parmak tırnağı çıktı diktiler falan olay olaylar” ifadelerini kullandı.

Olaylar Olaylar! Masumlar Apartmanı İnci’si Zeynep Abdullah, hastanelik oldu, parmağı kırıldı!

Hastanede, oyuncuyu müzisyen arkadaşı Dj Artz yalnız bırakmadı.

Olaylar Olaylar! Masumlar Apartmanı İnci’si Zeynep Abdullah, hastanelik oldu, parmağı kırıldı!Olaylar Olaylar! Masumlar Apartmanı İnci’si Zeynep Abdullah, hastanelik oldu, parmağı kırıldı!

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