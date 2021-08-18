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Öldü sanılan çocuğu yaşatmak için toprağa gömdüler!

Ağrı'da 9 yaşındaki Mert Artan isimli bir çocuk elektrik direği üzerindeki kuş yuvasını görmek isterken akıma kapılarak aşağı düştü. Öldü sanılan çocuk, çevredeki çobanların yardımıyla vücudundaki elektrik enerjisini atmak için toprağa gömülerek kurtarıldı.

Öldü sanılan çocuğu yaşatmak için toprağa gömdüler!

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 1 Ağustos günü elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasına bakmak için tırmanan 9 yaşındaki Mert Artan, direkten gelen akımın etkisiyle aşağı düştü. Çevredeki çobanların yardımıyla toprağa gömülerek hayata döndürülen çocuk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balıklıgöl köyünde yaşanan olayda Mert Artan isimli çocuk, 1 Ağustos günü oyun oynarken elektrik direği üzerinde gördüğü kuş yuvasına tırmanmak istedi. Direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk dengesini kaybederek direkten düştü.

ELEKTRİĞİ ATMAK İÇİN TOPRAĞA GÖMDÜLER

Çevredekiler hızla olay yerine geldiğinde çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Köy halkı çocuğun öldüğünü düşünerek kucaklarında köy meydanına götürürken o sırada çevrede koyun otlatan Yaşar Artan ve Metin Özcan isimli çobanlar çocuğun bir ihtimal ölmediğini düşünerek onu üzerindeki enerjiyi atması için toprağa gömmeye karar verdi. Kafası haricinde toprağa gömülen çocuğun bilinci kısa süre sonra yerine geldi.

Öldü sanılan çocuğu yaşatmak için toprağa gömdüler!

VÜCUDUNDA YANIK İZLERİ VE KIRIKLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalenin ardından Mert’i Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesine ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk etti.
Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde 6 gün yoğun bakımda kalan küçük Mert’in serviste tedavisine devam ediliyor. Vücudunda 3. derece yanık izleri ve kırıklar bulunan Mert Artan iyileşeceği günü bekliyor.

Öldü sanılan çocuğu yaşatmak için toprağa gömdüler!

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Olay gününü anlatan Baba Mirze Artan, çobanların oğlunu toprağa gömerek kurtardıklarını ifade ederek, “Oğlum direkten düşünce çevredekiler onu öldü sanmış. Olay yerine o sırada gelen çobanlar enerjisini atması için çocuğu toprağa gömmüşler. Çocuk sonra kendine gelmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimiz devam ediyor” dedi.
Küçük Mert ise kuşları görmek için çıktığını, sonrasını hatırlamadığını belirterek kendisini kurtaran çobanlara teşekkür etti.

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