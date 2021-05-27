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  3. Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

İsrail'in en eski günlük gazetesi olarak bilinen Haaretz, bugün manşetine, öldürülen Gazzeli çocukları taşıdı. 'Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur' başlığıyla yayımlanan gazete, gündem oldu.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

İsrail sınırlarında, bilinen eski günlük gazete olan Haaretz, bugünkü manşetini, Gazze'deki saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocuklara ayırdı. 'Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur' başlığıyla basılan gazete, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını da paylaştı. 

İSRAİL BASINI MANŞETTEN YAYIMLADI

Politik sebeplerle çıkan savaşlarda, sınırlarını genişletmek isteyen devletler tarafından, henüz sınırın ne olduğunu dahi bilmeyen çocukların katledilmesi, maalesef ki dünya barışı için yeterli bir sebep olarak görülmüyor. Son olarak İsrail'in sivil halkı hedef alarak yaptığı saldırılarda, basına yansıyan rakamlara göre, 67 çocuk öldürüldü. 

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

"...SAVAŞIN BEDELİ BUDUR"

Batı dünyası çocuk ölümlerine karşı üç maymunu oynamaya devam ederken İsrail basını bile, kendi ülke yetkililerinin hamleleri sonucu hayatını yaşayamadan kaybeden çocuklara sessiz kalamadı. Hürriyet'in haberine göre, gazete İsrail saldırılarında Gazze’de ölen 67 çocuğun fotoğraflarını manşetine taşıyarak çocukların fotoğrafının altına şu notu düştü;

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

"Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur"

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

GAZETEDEN DAHA ÖNCE DE BENZER HAMLE GELMİŞTİ

Gazete14 Mayıs'ta da, işgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerin hakları için çalışan 'B'tselem' isimli sivil toplum kuruluşunun tam sayfa ilanını yayımlamıştı. Söz konusu ilanda, şiddetin 'İsrail'in apartheid (ırksal ayrımcılık) rejiminin sonucu olduğu' vurgulanmıştı.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

İSRAİL - FİLİSTİN ÇATIŞMASI

İsrail polisinin, Aksa'da başlattığı saldırılarda Müslümanlar hedef alınmış, kolluk kuvvetleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise bölgeden ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan İsrail'in saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

Son yayınlanan bir rapora göre 2013 ile 2017 arasında, silah seslerinin susmadığı 10 ülkede, beş yaşının altında en az 870 bin çocuğun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yaşamını yitirenlerin 550 bini bebek. Aynı dönemde ölen savaşçıların sayısı ise 175 bin.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

Uluslararası yardım kuruluşu 'Save the Children'ın, çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden toplanan verilerle hazırladığı rapor, savaşların en fazla çocukların hayatını riske attığını rakamlarla ortaya koydu.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

'Çocuklara karşı savaşı durdurun' başlıklı rapora göre 2010 yılından bu yana çatışma bölgelerindeki çocuk nüfusu yüzde 37 oranında arttı.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

Aynı dönemde, teyit edilebilen vakalara göre çocuklara yönelik ölümcül saldırılar ve çocuklara silah verilmesi gibi suistimaller de yüzde 174 artış gösterdi.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

Verilere göre 2017 yılında 420 milyon çocuk kurşunların gölgesinde yaşadı. Bu sayı bir önceki yıla oranla 30 milyon daha fazla.

Öldürülen Gazzeli çocuklara İsrail basını bile sessiz kalamadı: Haaretz'in bugünkü manşeti gündem oldu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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