Oleg Dzantiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Dzantiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Dzantiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Dzantiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Dzantiev 9 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дзантиев Олег Аланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Dzantiev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Dzantiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oleg Dzantiev'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Dzantiev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/olegdz8/

Oleg Dzantiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Dzantiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Dzantiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Dzantiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2019 yılında Olimp Khimki

1 Temmuz 2020 yılında Dolgoprudnyi

24 Şubat 2021 yılında Ufa

9 Şubat 2022 yılında SKA Rostov

30 Haziran 2022 yılında Ufa

22 Şubat 2023 yılında Khimki 2

Oleg Dzantiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Dzantiev şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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