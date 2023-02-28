Oleg Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Martin 21 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Martin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Martin'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Martin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oleg.martin/

Oleg Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2021 yılında Dacia Buiucani

Oleg Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Martin şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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